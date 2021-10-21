العراق يستضيف بطولة العرب للجودو

اعلن نائب رئيس اتحاد الجودو العراقي عدي الربيعي، الخميس، أن الاتحاد العربي للجودو وافق رسمياً على منح العراق حق تنظيم بطولة العرب للاندية الابطال لفئات (المتقدمين والشباب والناشئين) في بغداد في النصف الثاني من شهر ايار المقبل.



وقال الربيعي في بيان تلقته الخليج 365، إن "الاتحاد العربي وبعد اطلاعه على امكانات العراق من خلال نجاح دورته التدريبية والتحكيمية والادارية الدولية التي المقامة حالياً وافق على طلب الاتحاد العراقي في استضافة بغداد لإحدى البطولات العربية".