شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عقوبة مخالفة قواعد "حماية المستهلك" للإعلان عن المسابقات وفقا للقانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون حماية المستهلك عقوبة بالغرامة التى تصل إلى 500 ألف جنيه لكل من يخالف القواعد التى تنص عليها القانون لتنظيم الإعلان عن المسابقات بأية وسيلة.

وتنص المادة (14) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا لنص المادة (13) من هذا القانون، ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (57) منه.

ووفقا لنص المادة (64) يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف نص المادة (14) من هذا القانون.