جثة متحللة ملفوفة بسجادة داخل بئر.. مباحث كرداسة تتبع لغز مقتل طفلة خنقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يكثف ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم؛ لفك طلاسم واقعة العثور على جثة متحللة داخل بئر صرف صحي بمركز كرداسة شمال المحافظة.

اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة شكل فريق بحث رفيع المستوة يترأسه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر.

معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، أثبتت أن الجثة لطفلة يتراوح عمرها ما بين (8 - 12 سنة) في حالة تحلل، ملفوفة داخل سجادة وبها آثار خنق نتيجة قتلها بواسطة حبل حول رقبتها، يرجع تاريخ وفاتها إلى شهر.

الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرادسة، كوَّن مجموعات عمل من معاونيه لفحص بلاغات التغيب خلال تلك الفترة ومراجعة المصادر السرية لطفلة تلاحظ اختفاءها مؤخرًا لحين ورود نتيجة تقرير الطب الشرعي لتحديد هويتها.

وحول تعرض الطفلة لاعتداء جنسي دفع الجاني لقتلها والتخلص منها بتلك الطريقة، ينتظر رجال المباحث تقرير الطب الشرعي لصعوبة تحديد ذلك بالفحص الطبي الظاهري لتحلل الجثة.

جرى إيداع الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة بالواقعة.