قتل الأخ وأصيب الابن.. كواليس انتقام مخطط انتهى بجثة ومصابين في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلافات جيرة متكررة ونفوس ضاقت بأصحابها. انطلق كل منهم يطرق باب الجريمة بحثًا عن انتصار زائف دون أن يدري أحدهم ما ستؤول إليه الأمور.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بقرية بني مجدول ووقوع قتيل ومصابين.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة رجال البحث الجنائي بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث والوقوف على ملابساته وضبط الجناة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى وقوع مشاجرة بين (طرف أول) "محمد طه 48 سنة" عامل بهيئة الطرق والنقل وشقيقه "وائل 41 سنة" ونجله "عبد الرحمن 19 سنة" و(طرف ثان) "محمود. ص." 56 سنة فني تبريد وتكييف و3 من أبنائه.

مشادة كلامية وقعت بين "وائل" وصاحب الـ56 سنة؛ بسبب خلافات جيرة إثر إيقاف الأول سيارته أمام منزل الطرف الثاني سابقًا.

تحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، أشارت إلى أن "محمود. ص." أحضر "شومة" واستعان بأبنائه الثلاثة واعتدى الأربعة على الطرف الأول بالضرب مستخدمين "2 سكين - مطواة".

معاينة المقدم مجدي موسى وكيل فرقة شمال أكتوبر، أثبتت مقتل العامل بهيئة النقل بطعنة نافذة بالفخذ الأيسر، وإصابة شقيقه بطعنة في البطن ونجله بجرح قطعي باليد وطعنة بالفخذ الأيسر.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط الطرف الثاني والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وأيدوا صحة التحريات وارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تحرر المحضر اللازم أحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.