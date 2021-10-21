بعد غلق شارع الهرم.. شلل مروري بشارع فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أول أيام تطبيق قرار غلق شارع الهرم كليا شهد شارع فيصل غرب الجيزة شللا مروريًا، مساء الخميس.

غلق المحور الأساسي المتجه من ميدان الجيزة إلى مناطق غرب المحافظة (الطالبية - العمرانية - الهرم - طريق الواحات) نتج عنه زيادة الكثافات المرورية على المحور البديل" شارع فيصل".

بدورها، عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة انتشارها بشارع فيصل والطرق الموازية؛ لسحب الكثافات وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

أوضحت الإدارة -أمس الأربعاء في بيان صحافي- أنه في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع فأنه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الهرم مع طريق المريوطية ضمن تسليم ٦ محطات مترو انفاق بالخط الرابع بشارع الهرم حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ۳۷۰ مترا وعرض ۱۸ مترا.

الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت التحويلات المرورية اللازمة؛ للتسهيل علي المواطنين وحركة المركبات وهي كالآتي:

التحويلة الأولى: حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا " إجباري " إتجاه طريق المنصورية المؤدي الى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى.

السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنه بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعوده بشارع ترسا ثم الدخول يمينا إتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.

التحويلة الثانية: حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (٩٠٠ م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي " موقع محطة المريوطية " بتقاطع شارع الاهرام مع طريق المريوطية.

ثم الدخول يمينا (إجبارى) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الهرم عن طريق شارع نعمة الله.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما ستقوم الإدارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.