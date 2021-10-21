في وقت توافد فيه المئات للانضمام للمعتصمين أمام القصر الجمهوري، للمطالبة بحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتسليم السلطة للجيش.
وشهدت مدن العاصمة الثلاث أمدرمان والخرطوم وبحري، احتجاجات شعبية غير مسبوقة، تطالب بتحقيق العدالة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.
ولم تقتصر الاحتجاجات علي العاصمة الخرطوم، وإنما امتدت لتشمل مدنا أخرى مثل الأبيض في شمال كردفان، وود مدني بوسط السودان، وعطبرة شمالي البلاد، وكوستي في جنوبها.
كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات السودان .. مئات الآلاف يطالبون بحكم مدني للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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