نقل البابا فرنسيس بشكل عاجل الى المستشفى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

نُقل الحبر الاعظم البابا فرنسيس، إلى “مستشفى جميلي” بشكل عاجل، بسبب التهاب في القولون.

يذكر أن البابا فرنسيس أجرى صباح الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في قاعة بولس السادس بالفاتيكان واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول يدخلنا الرسول بولس، برسالته إلى أهل غلاطية، تدريجياً إلى حداثة الإيمان العظيمة. إنها حقاً حداثة عظيمة، لأنها لا تجدد بعض جوانب الحياة فحسب، بل تنقلنا إلى تلك “الحياة الجديدة” التي نلناها مع المعمودية.