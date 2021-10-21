شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر .. مقتل 12 جنديا في هجوم إرهابي على موكب مسؤول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع في النيجر اليوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا في هجوم إرهابي على مسؤول حكومي.

وأوضحت الوزارة أن مقاتلين مدججين بالسلاح هاجموا موكب حاكم منطقة بانكيلير بالقرب من الحدود مع مالي أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنه أثناء الاشتباكات التي وقعت بعد ذلك اندلعت النيران في سيارتين تابعتين للجيش، مشيرة إلى أن الحاكم نجا من الهجوم.

ولا يزال من غير المعروف بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم.