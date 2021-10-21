انت الان تتابع خبر الشرطة يتغلب على زاخو بثلاثية في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رياضة 2021-10-21 | 18:14 306 مشاهدة تمكن فريق الشرطة من تحقيق الفوز على فريق زاخو بثلاثية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز. وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي سباقا مرثونيا في تسجيل الاهداف لتنتهي لصالح القيثارة الخضراء 3ـــ 2 . ليتصدر نادي الشرطة الترتيب العام للدوري الممتاز بـ 13 نقطة فيما حل نادي زاخو بالمركز السادس بعشر نقاط.

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