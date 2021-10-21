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الشرطة يتغلب على زاخو بثلاثية في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-21 | 18:14

الشرطة يتغلب على زاخو بثلاثية في ممتاز الكرة

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تمكن فريق الشرطة من تحقيق الفوز على فريق زاخو بثلاثية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز.
وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي سباقا مرثونيا في تسجيل الاهداف لتنتهي لصالح القيثارة الخضراء 3ـــ 2 .

ليتصدر نادي الشرطة الترتيب العام للدوري الممتاز بـ 13 نقطة فيما حل نادي زاخو بالمركز السادس بعشر نقاط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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