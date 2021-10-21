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الكاظمي: نعمل على حماية المتظاهرين بـ"الدستور"

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محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، أن حكومته تعمل على حماية المتظاهرين وفق السياقات الدستورية والقانونية.

 

وأشار الكاظمي إلى جدية الحكومة العراقية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالبلاد.

 

وقال: "ما زلنا نعيش تداعيات التحديات الكبيرة التي ورثتها بلادنا منذ عام 2003".

 

وتابع: "عناصر تنظيم داعش الإرهابي تحاول استغلال أي ثغرة وأي ظروف أو تحديات تمر بها البلاد".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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