شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر»: الجرعة التنشيطية فعالة بنسبة تفوق 95% والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت دراسة أجراها مختبرا «فايزر» و«بايونتيك»، نشرت نتائجها الخميس، أن جرعة ثالثة من لقاحهما ضد «كوفيد-19» فعالة بنسبة 95.6 في المئة، لمكافحة المرض المصحوب بأعراض.
وجاء في بيان أن التجارب السريرية للجرعة الثالثة التي شملت «10 آلاف شخص تزيد أعمارهم عن 16 عاماً أظهرت فعالية نسبية بـ 95.6 في المئة في المئة، وسلامة عالية».
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على إعطاء من تلقّوا لقاحاً مضاداً، جرعة معزّزة من لقاح مختلف عن ذلك الذي تلقّوه في البداية، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية «المزج والمطابقة» بين اللّقاحات الثلاثة المسموح بها في البلاد.
وقالت إدارة الغذاء والدواء، وهي الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن تنظيم سلامة الأغذية والعقاقير في البلاد، في بيان إنّها خلصت إلى أنّ «الفوائد المعروفة والمحتملة لاستخدام جرعة واحدة معزّزة غير متجانسة تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لاستخدامها لدى السكّان المؤهّلين».
الجدير بالذكر أن العديد من الدول حول العالم ومن بينها المملكة بدأت في توزيع الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا لتعزيز المناعة ضد فيروس كورونا ومتحوراته.
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