شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد ميثاق عالمي لحماية العاملين في مجال الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • واحد من كل 10 عاملين في المجال الصحي تلقي لقاح "كوفيد 19" في أفريقيا

أطلقت منظمة الصحة العالمية وشركائها نداء عاجلا لاتخاذ إجراءات لتعزيز حماية العاملين في مجال الصحة في جميع أنحاء العالم من "كوفيد 19" ومن الأمراض الأخرى.

وأعرب مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي عن القلق تجاه وفاة أعدادا كبيرة من العاملين الصحيين بسبب "كوفيد 19" ما بين يناير 2020 إلى مايو 2021، تقدر بنحو 150 ألف شخص، مشيراً إلى إصدار المنظمة لوثيقة تتضمن توصيات لتعزيز ظروف العمل في مجال الصحة، تشمل مراقبة الإصابات بين العاملين الصحيين والإبلاغ عنها، وإعطائهم الأولوية في التلقيح إلى جانب المجموعات الأخرى المعرضة للخطر، داعيا حكومات العالم إلى الاستثمار طويل الأجل والمستدام في المهن الصحية، والتوزيع المنصف للقاحات.

وتعكف المنظمة حاليا على تطوير ميثاق عالمي للعاملين الصحيين، استنادا إلى الصكوك القانونية والاتفاقيات القائمة، لتزويد الدول الأعضاء والمؤسسات بتوجيهات بشأن حمايتهم، وحماية حقوقهم بما في ذلك الأولوية في تلقي اللقاحات والعمل في بيئة آمنة، وتعزيز وضمان العمل اللائق لهم والخالي من التمييز.

وأشار أدهانوم إلى أن واحداً فقط من كل 10 عاملين في المجال الصحي تلقي لقاح "كوفيد 19" في منطقتي أفريقيا وغرب المحيط الهادي، بينما لقحت الدول الغنية 80 % من العاملين الصحيين، موضحاً أن الميثاق الجديد سيتم تقديمه إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين التي تعقد في مايو 2022. وقد وقع على النداء العاجل المجلس الدولي للتمريض، والاتحاد الصيدلاني الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للأطباء، وتحالف العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.