شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 كيلو كوكايين بسيارة فتاة فى ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الشرطة الألمانية 5 كيلوجرامات كوكايين داخل سيارة شابة على أحد الطرق السريعة في ألمانيا بالقرب من الحدود النمساوية.

وقالت الشرطة في مدينة فوسن جنوبي ألمانيا اليوم الخميس إن المرأة29 عاما ظهرت عليها أعراض اضطرابات عصبية مرتبطة بتعاطي المخدرات.

وأضافت الشرطة أنه أثناء تفتيش السيارة يوم السبت الماضي، تم العثور على المخدرات التي تصل قيمتها السوقية إلى مئات آلاف اليورو حيث كانت مخبأة خلف جهاز الملاحة داخل السيارة.

وتم إيداع المرأة في الحبس الاحتياطي وتولت سلطات التحقيقات الجنائية المختصة بجرائم المخدرات في جنوب ولاية بافاريا مباشرة الواقعة.