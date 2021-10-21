إنستغرام يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات داخل التطبيق

21 أكتوبر , 2021
قال تطبيق إنستغرام التابع لشركة فيس بوك إنه يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور، وذلك بعد أيام من تعطل خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مرتين.
وقال التطبيق في تدوينة إن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة وسيستمر لبضعة أشهر.
وحال انقطاع الخدمة لست ساعات في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) دون وصول مستخدمي خدمات الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة، وهو ما شمل واتس آب وإنستغرام وماسنجر.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، واجه العديد من المستخدمين مشاكل مع إنستغرام، بحسب تقارير المستخدمين على مجموعة مراقبة الإنترنت داونديتكتور.
وتخطط الشركة أيضاً لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.
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