انت الان تتابع خبر الصحة العالمية: فيروس كورونا قتل اكثر من 180 الف عامل صحي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن فيروس كورونا تسبب في وفاة ما بين 80 ألفا و180 ألف عامل صحي منذ بداية الوباء في كانون الثاني2020 وحتى شهر ايار الماضي.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "لهذا السبب من الضروري أن يكون تطعيم المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية".
واضاف ان " حوالي 40% من العمال الصحيين في العالم تلقوا جرعتي اللقاح، قائلاً: "تشير بيانات صادرة عن 119 بلداً إلى أنه في المعدل اثنين من كل خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا التطعيم بالكامل".
واضاف ان " حوالي 40% من العمال الصحيين في العالم تلقوا جرعتي اللقاح، قائلاً: "تشير بيانات صادرة عن 119 بلداً إلى أنه في المعدل اثنين من كل خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا التطعيم بالكامل".