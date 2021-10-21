قاتل النائب البريطاني يعترف انه ينتمي لداعش

وقال حربي خلال جلسة محكمة "وستمنستر" الابتدائية التي مثل أمامها لأول مرة بعد أن وجهت إليه تهم في وقت سابق، قال ممثل الادعاء البريطاني جيمس كيبل إنه "اعتبر نفسه منتميا إلى الدولة الإسلامية".

ويذكر أن حربي هو نجل حسن علي خيري، الذي كان مستشارا لرئيس وزراء الصومال السابق.



وكانت الشرطة البريطانية أعلنت في 15 من الشهر الجاري مقتل أميس النائب البرلماني عن حزب المحافظين الحاكم، بعد تعرضه لعملية طعن أثناء لقاء انتخابي داخل كنيسة.