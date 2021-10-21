انت الان تتابع خبر احدهم محكوم بالاعدام.. شرطة كربلاء تقبض على عدد من المطلوبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين من بينهم متهم محكوم بالاعدام.