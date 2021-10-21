امين بغداد يوجه دعوة الى الشركات الايطالية لتقديم خبراتها بترميم العاصمة

وذكرت امانة بغداد في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "امين بغداد المعمار علاء معن، ألتقى السفير الايطالي ببغداد برونو باسكوينو لبحث آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين بغداد وروما".

واضاف البيان، ان "اللقاء الذي حضره محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا تضمن دعوة الحكومة الايطالية للتوأمة بين بغداد وروما واقامة افضل العلاقات وفتح آفاق تعاون وتعزيز العلاقات المشتركة ".



واشار الى ان "امين بغداد وجه دعوة للشركات الايطالية لتقديم خبراتها في مجال البنية التحتية ومشاريع الصرف الصحي ومعالجة النفايات" .

ولفت البيان الى ان "امين بغداد رحب بفكرة التوأمة مع مدينة روما كونها مركز اشعاع فني وعمراني كبير، مؤكداً على "ضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي والفني والجمالي لمدينة بغداد داعيا الاصدقاء الايطاليين للمشاركة في تأهيل نصب الحرية للفنان جواد سليم".