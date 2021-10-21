انت الان تتابع خبر فوزان وتعادل في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-21 | 16:21
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اقيمت ثلاث مباريات لكرة القدم، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز.
حيث شهد ملعب التاجي لقاء فريقا نادي الزوراء ونادي سامراء، الذي انتهى بفوز فريق الزوراء 1-0، وسجل منتظر محمد هدف الزوراء الوحيد من كرة ثابتة في الدقيقة الثامنة من الشوط الاول.
فيما التقى فريقا نادي الديوانية وضيفه نادي اربيل على ملعب الاول، وانتهى اللقاء بفوز الديوانية 3-1.
بينما ضيف فريق نادي امانة بغداد على ملعبه فريق نادي النفط، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2.
فيما التقى فريقا نادي الديوانية وضيفه نادي اربيل على ملعب الاول، وانتهى اللقاء بفوز الديوانية 3-1.
بينما ضيف فريق نادي امانة بغداد على ملعبه فريق نادي النفط، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2.
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