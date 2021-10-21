فوزان وتعادل في ممتاز الكرة

حيث شهد ملعب التاجي لقاء فريقا نادي الزوراء ونادي سامراء، الذي انتهى بفوز فريق الزوراء 1-0، وسجل منتظر محمد هدف الزوراء الوحيد من كرة ثابتة في الدقيقة الثامنة من الشوط الاول.

فيما التقى فريقا نادي الديوانية وضيفه نادي اربيل على ملعب الاول، وانتهى اللقاء بفوز الديوانية 3-1.



بينما ضيف فريق نادي امانة بغداد على ملعبه فريق نادي النفط، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2.