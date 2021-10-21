ماني وصلاح قد يغيبان عن ليفربول لثمان مباريات

ومن المحتمل أن يغيب النجمان عن ست مباريات في الدوري الممتاز ومواجهتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، في حال استمرارهما لنهاية البطولة.

وتقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا في 9 كانون الثاني بين الكاميرون المضيف مع بوركينا فاسو، وتستمر البطولة حتى 6 شباط، وبالتالي يجب أن يغادر اللاعبون فرقهم يوم 27 كانون الاول.



وسيكون أمام ليفربول عدة مواجهات قوية خلال فترة بطولة كأس أمم إفريقيا والتحضير لها.وهي: ليستر سيتي (مباراتين خارج الأرض وأنفيلد)، تشيلسي (خارج الأرض) برينتفورد (أنفيلد)، كريستال بالاس (خارج الأرض).

إضافة إلى مبارتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، ونصف نهائي محتمل في كأس الرابطة الإنجليزية في حال تأهل الفريق.

