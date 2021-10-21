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الكاظمي: نعمل على حماية المتظاهرين بـ"الدستور"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، أن حكومته تعمل على حماية المتظاهرين وفق السياقات الدستورية والقانونية.

 

وأشار الكاظمي إلى جدية الحكومة العراقية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالبلاد.

 

وقال: "ما زلنا نعيش تداعيات التحديات الكبيرة التي ورثتها بلادنا منذ عام 2003".

 

وتابع: "عناصر تنظيم داعش الإرهابي تحاول استغلال أي ثغرة وأي ظروف أو تحديات تمر بها البلاد".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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