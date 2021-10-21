شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكاظمي: نعمل على حماية المتظاهرين بـ"الدستور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، أن حكومته تعمل على حماية المتظاهرين وفق السياقات الدستورية والقانونية.



وأشار الكاظمي إلى جدية الحكومة العراقية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالبلاد.

وقال: "ما زلنا نعيش تداعيات التحديات الكبيرة التي ورثتها بلادنا منذ عام 2003".

وتابع: "عناصر تنظيم داعش الإرهابي تحاول استغلال أي ثغرة وأي ظروف أو تحديات تمر بها البلاد".