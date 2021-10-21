100 مليون جنيه من بنك القاهرة لبناء مستشفى "بهية" الجديد بالشيخ زايد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة ضخ 100 مليون جنيه لصالح مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى تزامناً مع شهر التوعية بمرض سرطان الثدى والمقرر له شهر أكتوبر من كل عام.

وقال البنك، في بيان صادر له اليوم الخميس، إنه سيتم توجيه هذا المبلغ لبناء المستشفى الجديد بالشيخ زايد والتي سوف تخدم أكثر من نصف مليون سيدة سنويًا؛ بهدف علاج كل السيدات اللاتي تعاني من سرطان الثدي بالمجان حتى نصل إلى مصر بدون سرطان الثدي.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، اهتمام البنك بالمرأة المصرية ومساندتها من خلال توجيه مخصص مالي مستقل لدعم محاربات سرطان الثدي في مصر.

وشدد على أن القطاع الطبي في مصر يعد واحداً من أهم القطاعات التي يجب أن تشهد تضافراً للجهود من أجل تنفيذ خطط الدولة لتنمية هذا القطاع الحيوي، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة وجهود وزارة الصحة المصرية والتي تسعى بشكل متواصل لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وقال فايد إن دعم المرأة المصرية يتصدر أيضاً قائمة أولويات البنك لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة وذلك على مختلف المستويات سواء من خلال مساندتها في قطاعات الصحة والتعليم، والرياضة، والثقافة، أو من خلال تمكينها اقتصادياً عبر ضخ توفير التمويلات اللازمة لمساندتها في إقامة مشروعات تدر دخل مستدام.

وأضاف رئيس بنك القاهرة أن المرأة المعيلة تستحوذ على 35% من إجمالي العملاء في مجال الإقراض متناهي الصغر.