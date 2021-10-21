التنمية المحلية: مركز سقارة ينظم 4 دورات تدريبية الأسبوع القادم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع القادم 4 دورات تدريبية، هي: أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج Spss، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة، ودورة التأهيل للترقي في الوظائف الإشرافية، فيما تستمر دورة إدارة المشروعات pmp للأسبوع الثاني على التوالي يستفيد منها 131 متدربًا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالمحليات لرفع مستوى أدائهم للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الوزارة، لافتًا إلى أهمية تقييم أداء كافة العاملين الذين يحصلون على دورات تدريبية من خلال قياس مستوى رضا المواطنين المتعاملين معهم في الخدمات المقدمة لهم.

وأكد شعراوي، على أن تنويع الدورات التدريبية التي تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة تساعد في الإسراع بالتنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

من ناحية أخرى احتفل اليوم مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية في الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية للمحليات والتي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة، وهي أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية Gis، وإعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط العمراني إضافة إلى دورة تنمية مهارات القيادة في مجال التنمية الاقتصادية في المحليات للإسراع بالتنمية لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس مجالس المدن والأحياء واستفاد من الدورات 106 متدربين من جميع المحافظات.