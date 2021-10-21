القودة تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في نجع حمادي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي :

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، جلسة صلح بـ"تقديم الكفن" لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي" آل دسوقي وآل عقوله"، بقرية النجاحية في نجع حمادي.

وأكد المحافظ، أن ظاهرة الثأر تمثل عائقًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، كونها موروثًا ثقافيًا سيئًا لابد من محاربته، كون التنمية والاستقرار متلازمان كوجهي العملة.

وتقدم محافظ قنا بالشكر لأبناء العائلتين لارتضائهم الصلح ونبذهم الخلافات واتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة، موجهًا الشكر للواء مسعد أبو سكين مدير الأمن والمسئولين عن إتمام الأمر.