كيف تطورت أسعار بيتكوين خلال 2021 ولماذا ارتفعت لمستوى تاريخي؟ (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية أعلى مستوى لها منذ بدء تداولها خلال تعاملات أمس الأربعاء، متجاوزة مستوى 66 ألف دولار لأول مرة في تاريخها وسط تعاملات اليوم.

وتراجعت عملة بيتكوين عن هذا المستوى قليلا خلال تعاملات اليوم ليصل سعرها إلى نحو 65135 دولارا في الرابعة إلا 5 دقائق عصرا، بنسبة انخفاض 1.31% خلال آخر 24 ساعة، وفقا لمنصة كوين ماركت كاب.

وكانت أسعار عملة بيتكوين الرقمية سجلت قمة تاريخية قبل نهاية النصف الأول من شهر أبريل الماضي متجاوزة مستوى 64 ألف دولار بعد موجة صعود خلال الأشهر الأربعة الأولى، والتي تلتها موجة هبوط حادة، ثم تماسكت أسعار العملة لتصعد من جديد وتكسر أرقامها القياسية اليوم.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار عملة بيتكوين بشكل شهري منذ بداية عام 2021 وحتى أمس، وفقا لبيانات منصة كوين ماركت كاب.

ماذا حدث؟

تزامن ذلك الصعود والقفز إلى مستويات تاريخية جديدة لأسعار عملة بيتكوين مع إطلاق أول صندوق لتداول العقود الآجلة لبيتكوين في الولايات المتحدة، وهو ما يعتبر احتفالا بإطلاق الصندوق من المستثمرين، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وارتفع مؤشر ProShares Bitcoin Strategy ETF، الذي يتتبع عقود البيتكوين الآجلة المرتبطة بالسعر المستقبلي للعملة المشفرة، بنسبة 5% تقريبًا في أول يوم تداول أمس الأول الثلاثاء.

وقال جيسي برودمان ، الرئيس التنفيذي لماكارا لاستشارات التشفير: "المفتاح هنا هو ما إذا كنا قادرين على إنشاء دعم يتجاوز 65 ألف دولار"، بحسب الشبكة.

وأضاف أن ارتفاعات العملات المشفرة المعتادة في الربع الرابع من العام التي حدثت في معظم السنوات السابقة يمكن أن تأخذ عملة البيتكوين لتحقيق توقعات مستويات الأسعار الأعلى التي تم إصدارها على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف أنه "ومع ذلك إذا سيطر ضغط البيع، فقد تستغرق خطتنا التالية بعض الوقت حتى تتحقق".

ووفقا لسي إن بي سي، عززت أيضا التعليقات الصعودية من "تاجر أسطوري" المعنويات أمس الأربعاء، حيث وصف المستثمر الملياردير بول تيودور جونز العملات المشفرة بأنها وسيلة التحوط التي يفضلها للتضخم على الذهب.

وقال جونز لأحد برامج قناة سي إن بي سي: "بيتكوين سيكون تحوطا رائعا. التشفير سيكون بمثابة تحوط كبير".

وأضاف: "هناك خطة معمول بها للعملات المشفرة ومن الواضح أنها تفوز بالسباق ضد الذهب في الوقت الحالي... اعتقد أن ذلك سيكون أيضا وسيلة جيدة للتحوط من التضخم. سيكون المفضل لديَّ على الذهب في الوقت الحالي".

الصندوق لا يعجب الجميع

قالت سي إن بي سي إنه رغم إطلاق صندوق الاستثمار في بيتكوين بالولايات المتحدة وصعود مؤشر في أول أيام التداولات إلا أنه لم يعجب الجميع في سوق التشفير، حيث يرغب العديد من مستثمري بيتكوين في أن يتتبع الصندوق الأسعار الفورية بدلاً من العقود الآجلة.

وقال جودي جونزبيرج ، العضو المنتدب لمؤشرات CoinDesk: "إتاحة المزيد من المنتجات أمر رائع، لكنني لا أرى جدوى من الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في العقود الآجلة لبيتكوين عندما يمكنك شراء الأصل في السوق الفورية"، بحسب الشبكة.

وأضاف: "إنه ليس مثل النفط أو الماشية التي من المستحيل الاحتفاظ بها ماديا لمعظم المستثمرين. إنه أشبه بالذهب الذي يمكن حمله بسهولة. إلا أن التكلفة أشبه بالنفط".

وقالت الشبكة إنه مع ذلك يعد الصندوق معلما بارزا لصناعة العملات المشفرة، والتي لطالما ضغطت من أجل قبول أكبر لعملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في وول ستريت.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 6656 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.