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وفاة طفلين سقطا من أسطح عمارة في بورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي طفلان بمحافظة بورسعيد، مصرعهما، اليوم الخميس، إثر سقوطهما من أسطح عمارة بمنطقة الأمل الجديد، في ظروف غامضة.

استقبل مستشفى الزهور، التابع لهيئة الرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من: "محمد.ع.خ" 17 عامًا، و"أحمد.ع.م.ع" 15 عامًا، جثتين هامدتين، بإدعاء سقوطهما من سطح عمارة بمنطقة الأمل الجديد.

ووضعت الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة وأسباب السقوط والوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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