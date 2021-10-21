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ليبيا.. تسجيل 436 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الخميس، تسجيل 436 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1309 شخصا، وتسجيل 17 وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 197 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 6 حالات وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 352 ألفًا و192 شخصًا، بينهم 62 ألفًا و247 حالة نشطة، ووفاة 4962 شخصًا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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