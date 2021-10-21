فرنسا تعلن مقتل قيادي إرهابي تابع لتنظيم القاعدة بأفريقيا

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

أعلنت فرنسا، الخميس، مقتل قيادي بارز في جماعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، في أفريقيا.



وقال الجيش الفرنسي في بيان إن عضوا قياديا في جماعة كتيبة سيرما المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في أفريقيا قُتل الأسبوع الماضي في مالي بعد ضربة جوية شنتها قوات برخان.

ودُشنت عملية برخان، التي تنشر فرنسا بموجبها نحو 5100 جندي في خمس دول في منطقة الساحل جنوبي الصحراء الكبرى، في عام 2014 لمحاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وجهت القوات الفرنسية أيضا، ضربة قوية لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل.

وقال الجيش الفرنسي، إنه اعتقل قياديا فيما يعرف بـ"تنظيم داعش في الصحراء الكبرى" بالأراضي المالية.

وبحسب ما ذكرته هيئة الأركان الفرنسية، فإن القيادي المعتقل يدعى "دادي ولد شعيب"، الملقب بـ"أبو دردار"، أحد أهم الكوادر التنفيذية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.