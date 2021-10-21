وزير الخارجية الكويتي يؤكد أن الدول العربية ترفض كل أشكال التدخل في الشأن الليبي

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، في كلمته في مستهل مؤتمر طرابلس الدولي، على رفض الدول العربية لكل أشكال التدخل في الشأن الليبي.



وقال الوزير الكويتي إن مؤتمر دعم استقرار ليبيا يؤكد على رغبة الشعب الليبي لإنهاء حالة الانقسام، بدعم من المجتمع الدولي

وجدد موقف الكويت الثابت في دعم السلطة الليبية الموحدة، داعيا إلى تغليب المصالح المشتركة ونبذ العنف.