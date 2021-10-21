شكرا لقرائتكم خبر عن «أسرع من الصوت».. رئيس أمريكا: «نعم أنا خائف من صواريخ الصين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الإدارة الأمريكية داخل البيت الأبيض أبدت قلقها عبر القنوات الدبلوماسية من تكنولوجيا الصواريخ الصينية، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وفي رده على سؤال في وقت سابق عندما كان يستعد للصعود إلى طائرة الرئاسة متجهاً إلى ولاية بنسلفانيا، عن شعوره بالقلق بعد تقارير تفيد بأن بكين اختبرت سلاحاً أسرع من الصوت وقادراً على حمل رؤوس نووية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: «نعم». وسارعت الصين بنفي أنباء اختبارها الصواريخ الجديدة، في محاولة لتهدأة الأمور المتوترة بالمنطقة.

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