شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع المانحين بجنيف .. المملكة تقدم خبراتها الإنسانية والإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك ممثل المملكة للدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، أمس , في اجتماع مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بمدينة جنيف السويسرية.

ويأتي هذا الاجتماع في طور الإعداد لاجتماع المجموعة الثاني خلال فترة الرئاسة الهولندية ( 2021 – 2022 م ) السابقة للرئاسة السعودية ( 2022 – 2023 م ) ، بشأن مناقشة تقرير شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف على أداء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والذي يعد أحد الركائز المهمة في إعداد خطة الرئاسة السعودية.

وقدم الدكتور الغامدي الشكر لمنظمي الاجتماع على إعداده، وأعضاء مجموعة الترويكا وأعضاء مجموعة المانحين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على الحضور، وكذلك شكر فريق شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف على إعداد هذا التقرير الذي تعده المملكة خطوة إيجابية لدعم المكتب ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ المبادرات الإنسانية، مشيرا إلى أن المملكة على أتم الاستعداد لمشاركة معرفتها وخبراتها الإنسانية والإغاثية مع المكتب والمنظمات المعنية لمناصرة وتطوير العمل الإنساني.