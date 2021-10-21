شكرا لقرائتكم خبر عن رياح قوية في هولندا تقتلع الأشجار وتصيب 4 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت السلطات الهولندية اليوم الخميس أن الرياح القوية تسببت في إحداث أضرار في هولندا، وإصابة أربعة أشخاص على الأقل ويرجع ذلك في الأساس إلى الإطاحة بالقرميد من الأسطح واقتلاع الأشجار.

وقال مطار سخيبول في أمستردام إنه تعين تأجيل الرحلات الجوية وأعلن للركاب احتمالية حدوث تأجيلات لفترة طويلة. كما توقفت حركة القطارات.

وتسببت الرياح القوية في إحداث أضرار هائلة في العديد من الأماكن عبر البلاد. وفي موقع تخييم في زيلهيم بشرق البلاد، سقطت الأشجار على بيوت متنقلة ومنازل خاصة بقضاء العطلات، دون أن يصاب أحد، بحسب ما قاله أحد مسؤولي موقع التخييم للإذاعة الهولندية.

وخلال المساء، تسبب إعصار في وقوع أضرار في بلدة باريندريخت بالقرب من روتردام. وانهارت السقائف وأطيح بالقرميد من على الأسطح ما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.