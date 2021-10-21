شركة تدفع رواتب مقابل النوم نهاراً

لندن: أعلنت شركة بريطانية، عن حاجتها لمجموعة من الأشخاص للعمل "كنائمين محترفين" مقابل أجر يبلغ 600 دولار أمريكي.

وتتطلع شركة "بلايندز 247" لتوظيف الأشخاص للنوم، في نطاق تجربة مجموعة ستائر تعتيم قامت بإنتاجها مؤخراً.

سيتم تسجيل المرشحين المختارين في دراسة نوم وطنية لفهم أنماط واضطرابات العاملين الليليين بشكل أفضل.

وسيتم تزويد المشاركين بأجهزة مراقبة النوم وسيتعين عليهم إجراء بعض التغييرات على روتينهم المعتاد، مثل درجة حرارة نومهم ومصادر الضوء والأصوات البيئية والنظام الغذائي.

ومن المزمع أن تتم الدراسة خلال شهر أكتوبر لتغطي 10 نوبات ليلية منفصلة، وسيتم تعيين خمسة أشخاص لشغل الوظيفة المطلوبة في نهاية المطاف.

بمجرد اكتمال الدراسة، سيتم دفع مبلغ 600 دولار للمتقدمين في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

ويقول جيسون بيتركين، مدير شركة بلايندز 247: "من خلال إجراء هذه الدراسة المهمة، يمكننا استخدام سيناريوهات وبيانات من الحياة الواقعية لتمكيننا من تطوير أكثر المنتجات فعالية، مع مشاركة نتائجنا الأوسع لمساعدة الجمهور البريطاني في التغلب على تحدي النوم أثناء النهار"

ووفقاً للشركة، يمكن لأي شخص ينام عادة بين الساعة 7 صباحًا و 6 مساءً التقدم للحصول على الوظيفة، مثل سائقي التوصيل وضباط الشرطة والعاملين في مجال الرعاية الصحية وسائقي سيارات الأجرة وحراس الأمن، بحسب ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني.