روز ماري ديكارلو: على كل القوات الأجنبية مغادرة ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وكيلة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روز ماري ديكارلو، إن مؤتمر "استقرار ليبيا" دليل على تحقيق الاستقرار في البلاد.



جاء ذلك في كلمة ديكارلو في مؤتمر دعم "استقرار ليبيا"، الجاري في طرابلس، بمشاركة وزارية دولية، الخميس.

وقالت وكيلة الشؤون السياسية "الحوار بين الأطراف السياسية كافة مطلوب لتحقيق الاستقرار في ليبيا".

وتابعت "ندعم مخرجات لجنة 5+5 لضمان انسحاب أي قوات أجنبية من ليبيا".

ومضت قائلة "ينبغي للانتخابات الليبية أن تمهد الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية"، مضيفة "على كل القوات الأجنبية مغادرة ليبيا".

وفي وقت سابق اليوم، بدأت أعمال مؤتمر دعم "استقرار ليبيا" في طرابلس، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

وحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.