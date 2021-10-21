شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الكويتي يؤكد أن الدول العربية ترفض كل أشكال التدخل في الشأن الليبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، في كلمته في مستهل مؤتمر طرابلس الدولي، على رفض الدول العربية لكل أشكال التدخل في الشأن الليبي.



وقال الوزير الكويتي إن مؤتمر دعم استقرار ليبيا يؤكد على رغبة الشعب الليبي لإنهاء حالة الانقسام، بدعم من المجتمع الدولي

وجدد موقف الكويت الثابت في دعم السلطة الليبية الموحدة، داعيا إلى تغليب المصالح المشتركة ونبذ العنف.