مصر تستقبل هزة أرضية جديدة.. التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصر، الخميس، عن رصد هزة أرضية جديدة في الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر.



وأوضح المعهد أن قوة الهزة الأرضية الجديدة بلغت 3.9 درجة على مقياس ريختر للزلازل.

ولفت إلى أن مركز الهزة هو نفس مركز زلزال الثلاثاء الماضي، مشددا على أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت يوم الثلاثاء الماضي 19/10/2021 هزة أرضية شرق كريت، علي بعد 390 كم شمال الإسكندرية.