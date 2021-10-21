شكري يؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة من ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة / طرابلس- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تنفيذ كافة مقررات خارطة الطريق التى أقرها الليبيون، وخروج جميع القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة من ليبيا بما يلبي تطلعاتهم للانطلاق إلي مستقبل أفضل، ويسهم فى استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها.

وأشار شكري، فى مستهل زيارته للعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الخميس، إلى ما توليه مصر من حرص بالغ لدعم الشقيقة ليبيا فى إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعي التي من شأنها أن تفضي إلي إيجاد تسوية سياسية شاملة.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي، إن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع فى ليبيا ، ومتابعة تطورات العلاقات الثنائية المصرية الليبية فى إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي عقدت فى القاهرة فى سبتمبر الماضي بما يحقق المزيد من التعاون بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين فى إطار ما يربطهما من صلات متعددة ووحدة هدف ومصير مشترك.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة الليبية عن تقديره لدور مصر وجهودها الداعمة لتحقيق استقرار ليبيا ودفع كافة مسارات التسوية السياسية وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية، مثمناً الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين علي مختلف المستويات.