ضبط شخصين لسرقة خزينتين من إحدى الشركات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة 2 خزينة من إحدى الشركات بالإسكندرية.

تلقي قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية من مالكة شركة شحن كائنة بدائرة القسم باكتشافها سرقة (2) خزينة من داخل الشركة المُشار إليها .

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشركة من الخارج وكذا كسر بباب مكتب الحسابات وبسؤال مالكة الشركة قررت بسرقة (2) خزينة حديدية من داخل المكتب المُشار إليه، وأضافت أن الخزينة الأولى كان بداخلها (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") والخزينة الثانية بداخلها (شيكات بنكية - دفاتر شيكات بنكية - بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة).

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، أحدهما "عامل بذات الشركة") .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مُستغلان عمل أحدهما بالشركة وسابقة علمه بوجود مبالغ مالية داخل الخزينتين وكذا مواعيد حضور وانصراف العاملين بالشركة ، وأضافا بتوجهما للشركة عقب انصراف العاملين بها وكسر باب الشركة الخارجي وسرقة الخزينتين وتوجها عقب ذلك (لأحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) ولم يتمكنوا من فتح الخزينتين، وبإرشادهما أمكن ضبط الأخير وبحوزته الخزينتين والأداة المُستخدمة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.