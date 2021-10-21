دراسة: لقاح فايزر يقي المراهقين بنسبة 90% من متحور "دلتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

أظهرت دراسة حديثة أن لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90% في منع إصابة المراهقين بالمتحور دلتا.

وأكد متحدث باسم شركة التأمين الصحي الإسرائيلية "كلاليت" أمس أنه يوفر أيضا حماية بنسبة 93% من ظهور أعراض عند الإصابة بالمتحور دلتا.

وقامت الشركة بالتعاون مع باحثين من هارفارد بتحليل بيانات 94354 مراهقا تلقوا جرعتين من اللقاح وتتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما.

وتمت مقارنة هذه البيانات مع بيانات عدد مماثل من المراهقين غير الملقحين. وتم نشر النتائج في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين".

وتم إجراء الدراسة في الفترة من 8 يونيو إلى 14 سبتمبر. وكانت إسرائيل تمر في هذا الفترة بالموجة الرابعة من إصابات فيروس كورونا، والتي كان خلالها المتحور دلتا هو الأوسع انتشارا.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح فايزر/بيونتيك هو المستخدم في إسرائيل بشكل شبه حصري.

وبدأت إسرائيل تطعيم الأطفال بداية من عمر 12 عاما في يونيو.