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دراسة: لقاح فايزر يقي المراهقين بنسبة 90% من متحور "دلتا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

أظهرت دراسة حديثة أن لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس فعال بنسبة 90% في منع إصابة المراهقين بالمتحور دلتا.

وأكد متحدث باسم شركة التأمين الصحي الإسرائيلية "كلاليت" أمس أنه يوفر أيضا حماية بنسبة 93% من ظهور أعراض عند الإصابة بالمتحور دلتا.

وقامت الشركة بالتعاون مع باحثين من هارفارد بتحليل بيانات 94354 مراهقا تلقوا جرعتين من اللقاح وتتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما.

وتمت مقارنة هذه البيانات مع بيانات عدد مماثل من المراهقين غير الملقحين. وتم نشر النتائج في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين".

وتم إجراء الدراسة في الفترة من 8 يونيو إلى 14 سبتمبر. وكانت إسرائيل تمر في هذا الفترة بالموجة الرابعة من إصابات فيروس كورونا، والتي كان خلالها المتحور دلتا هو الأوسع انتشارا.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح فايزر/بيونتيك هو المستخدم في إسرائيل بشكل شبه حصري.

وبدأت إسرائيل تطعيم الأطفال بداية من عمر 12 عاما في يونيو.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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