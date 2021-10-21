اخته ماتت قبله.. 5 أيام من البحث عن طالب في مياه نيل بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت قرية طحلة، التابعة لمركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، اختفاء شاب يدعى "محمد عزت"، طالب بالصف الثاني الثانوي، بعد نزوله للاستحمام الأحد الماضي بمياه النيل "فرع دمياط"، وجار البحث عنه منذ الأحد الماضي وحتى اليوم الخميس.

وقال عزت بلال، أن نجله كان يدرس في المدرسة الصناعية بقرية طحلة، وهو في الأساس من قرية ميت العطار ببنها، وأنه ظل يبحث عنه لمدة 5 أيام متواصلة، قائلًا "عايز حتى جثته أدفنها علشان استريح".

وأضاف والد "محمد"، أن ابنته توفت قبل أسابيع قليلة، وجاءه اتصالا هاتفيا، يخبره بضرورة الحضور إلى قرية كفر طحلة المجاورة لقريته مسرعا، لأن نجله لقى غرق بمياه فرع دمياط.