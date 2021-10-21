هشام جادالله: "الأبد هو الآن" يساعد على تنشيط السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للمعرض الفني العالمي الذي تنظمه مؤسسة "ارت دي ايجيبت" تحت عنوان "الأبد هو الآن"، بمنطقة أهرامات الجيزة.

يقام المؤتمر برعاية شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات ويشارك به عدد كبير من الفنانين الدوليين في مجال الفن المعاصر، تحت رعاية كل من وزارة الخارجية، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة اليونسكو، وعدد من الجهات المصرية والدولية والأجنبية.

من جانبه قال هشام جاد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات: إننا سعداء لرعاية المعرض الفني العالمي الذي تنظمه مؤسسة "أرت دي ايجيبت" تحت عنوان "الأبد هو الآن – Forever is Now" خلال الفترة من 21 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر بمنطقة أهرامات الجيزة.

ولأن الفنون هي أحد أسلحة القوى الناعمة لأي دولة ووسيلة مميزة في التعبير عن الشعوب والتواصل بينها، يهدف هذا المعرض للترويج لمصر كوجهة ثقافية متميزة وبلد سياحي آمن، وليس هناك أبدع من أهرامات الجيزة أحد أعظم الآثار في العالم والتي تعبر عن الحضارة والأصالة المصرية، وواحدة من عجائب الدنيا السبع، لتستضيف مثل هذا الحدث الفني والثقافي العالمي.

وأضاف جادالله في بيان صحفي، أن هذا الحدث الفني المميز يتماشى ورؤيتنا و استراتيجيتنا لمشروعنا الذي يجمع بين أصالة الماضي وتطور وجمال الحاضر، والتكنولوجيا والمعرفة، كما أننا نؤمن بأن بلدنا وأهلنا من المصريين يستحقون التعبير عنهم بذلك الفن الممزوج بالأصالة والتكنولوجيا، لذا فنحن نساند مثل تلك الفعاليات التي تعد واحدة من أهم وسائل التواصل مع المجتمعات والثقافات الاخرى بشكل كبير، والتي تسهم في الترويج لمصر كوجهة ثقافية وفنية متميزة، وكذلك الترويج للمعالم السياحية المصرية العريقة، مما يساعد على تنشيط القطاع السياحي."

ومن جانبها قالت نادين عبدالغفار مؤسسة "آرت دي إيجيبت": "إن انطلاق معرضنا السنوي الرابع "الأبد هو الآن" عند هضبة أهرامات الجيزة هو بمثابة رسالة تكريم من العالم للحضارة المصرية العريقة التي تمتد ل 4500 سنه، ولأن مهمة آرت دي إيجيبت تتماشى مع اتفاقية "حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي" فسيكون هذا المعرض هو الأول من نوعه حيث يمثل مزجا بين التراث القديم والفن المعاصر عند أقدم وآخر ما تبقى من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، والذي بقي حتى اليوم ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي".

وقامت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات بعمل مخطط تفصيلي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار لتطوير منطقة الزيارة لتشمل خدمات للزائرين ومنها تشغيل ساحات انتظار للسيارات والحافلات السياحية وتوفير وتشغيل أتوبيسات كهربائية لنقل الزائرين لمناطق الزيارة داخل هضبة الأهرامات ومجمع المطاعم ومظلات بالأماكن المكشوفة وحمامات ومناطق للأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية بالإضافة الى تطوير وتشغيل مبنى للزوار ومحطات للأوتوبيس الكهربائي ومنشآت خفيفة لتقديم المأكولات والمشروبات وتوفير عيادة للإسعافات الأولية للزائرين وكذلك عربة كهربائية لنقل المصابين للعيادة وتصميم وتنفيذ أكشاك بيع الهدايا والتذكارات وكذلك العمل علي توفير منظومة متكاملة للعاملين من الخيالة والجمالة وأصحاب الكاريتات وبائعين الهدايا التذكارية وكذلك دعم هذه المنظومة بتقديم التدريبات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للزوار وكذلك بالإضافة إلى توفير عيادة مجهزة بالخدمات اللازمة لرعاية الحيوانات.​