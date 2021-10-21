الحزمة الزلزالية.. توضيح مهم من معهد الفلك بشأن تكرار الزلازل والهزات الأرضية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن تكرار الزلازل والهزات الأرضية في مصر خلال الفترة الأخيرة أمر طبيعي.

وأضاف القاضي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد تطورت بشكل كبير وهو ما يمكنها من رصد الزلازل بشكل مستمر وبدقة على مدار الساعة.

وردا على تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، قال إن مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية.

وتابع: هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوة.

وأوضح أن الشبكة تقوم بمتابعة النشاط الزلزالي للجمهورية على مدى 24 ساعة يوميا والتحليل الفوري للبيانات وتحديد توزيعاته الجغرافية وقوته.