رئيس الوزراء الايطالي: يجب أن نحسن الترحيب بالمهاجرين لنصنع منهم إخوة لا أعداء

اسماعيل عبد الحي - أشار رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي إلى زيادة عمليات هبوط المهاجرين غير النظاميين على سواحل بلاده إلى الضعف هذا العام مقارنة بالعام المنصرم، وتحدث عن مقاربة “متوازنة وفعالة وإنسانيًة” تجاه هذه الظاهرة.

وأعلن دراغي الاربعاء، في إحاطة لمجلس الشيوخ عشية اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي غد وبعد غد في بروكسل، أن المهاجرين الوافدين منذ بداية العام الحالي وحتى 19 الشهر الجاري بلغ عددهم “50500 مقارنة بـ 26 ألفًا في العام الماضي”. وقال، حتى يوم 11 من الشهر “وصل حوالي 87500 شخص إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البر والبحر، من بينهم حوالي 49 ألفًا إلى إيطاليا”، مشيرا إلى أن نحو 1106 من المهاجرين لقيوا مصرعهم بمياه المتوسط منذ بداية العام.

وشدد رئيس الوزراء على أن “نهج الحكومة لا يمكن إلا أن يكون متوازنًا وفعالًا وإنسانيًا”، وقال “ينبغي أن يكون فعالا من ناحيتين: حماية الحدود الوطنية من الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، ولكن أيضًا فعالة في الترحيب بهم”.

وأردف “من أجل تحويل المهاجرين إلى إخوة ، من الضروري معرفة كيفية الترحيب بهم بشكل جيد” وإلا “فلن نكون قادرين على الترحيب بهم وسنكوِّن أعداء لنا من بينهم. لقد صنعنا أعداء بالفعل”.