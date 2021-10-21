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المنستير : رفضوا سفرها و زواجها من مصري ..فتاة تنتحر شنقا

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اسماعيل عبد الحي - اقدمت فتاة  تبلغ من العمر  27سنة اصيلة مدينة صيادة على الانتحار شنقا  حيث تم العثور على جثتها متدلية بجدار  منزلهم  وحسب التحريات  الأولية  فإن  الهالكة  تحولت إلى تونس العاصمة  وبالتحديد  إلى سفارة مصر  للحصول على وثائق  تمكنها من السفر إلى مصر لعقد قرانها على  شاب مصري  تعرفت عليه عبر شبكة التواصل الاجتماعي  الا ان والدتها رفضت فكرة سفرها  واختلفت معها حينها افهمت الفتاة افراد عائلتها وانها ذاهبة  إلى منزل شقيقتها  ثم اقدمت على عملية الشنق .

تم فتح محضر بحث في الغرض والأبحاث جارية لكشف ملابسات هذه القضية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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