المنستير : رفضوا سفرها و زواجها من مصري ..فتاة تنتحر شنقا

اسماعيل عبد الحي - اقدمت فتاة تبلغ من العمر 27سنة اصيلة مدينة صيادة على الانتحار شنقا حيث تم العثور على جثتها متدلية بجدار منزلهم وحسب التحريات الأولية فإن الهالكة تحولت إلى تونس العاصمة وبالتحديد إلى سفارة مصر للحصول على وثائق تمكنها من السفر إلى مصر لعقد قرانها على شاب مصري تعرفت عليه عبر شبكة التواصل الاجتماعي الا ان والدتها رفضت فكرة سفرها واختلفت معها حينها افهمت الفتاة افراد عائلتها وانها ذاهبة إلى منزل شقيقتها ثم اقدمت على عملية الشنق .

تم فتح محضر بحث في الغرض والأبحاث جارية لكشف ملابسات هذه القضية.