إغلاق بورصة طهران بسبب تراكم الديون؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 4 دقائق

نفى مسؤول العلاقات العامة لبلدية طهران إغلاق مبنى بورصة طهران، بسبب تراكم الديون أمام بلدية العاصمة الإيرانية.

وأكد أن مبنى البورصة لم يغلق أمام المواطنين، مشيرا إلى أن بلدية طهران أغلقت أحد أبواب مرآب سيارات المبنى المخصص لمسؤولين ومدراء في البورصة.

وقبل ذلك ذكرت وسائل إعلام أن بلدية العاصمة الإيرانية أغلقت مبنى بورصة طهران بسبب ديون متراكمة وعدم دفع الضرائب القانونية المرتبطة بالمبنى الجديد للبورصة الواقع في ساحة كاج سعد آباد في طهران.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن البورصة لم تسدد دفع نفقات البلدية الخاصة بالمبنى الجديد، ووفقا للمعلومات فإن الخلاف المالي بين البلدية والبورصة حول ألف مليار تومان ما يعادل قرابة 4 ملايين دولار.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه في صباح اليوم في الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي ختمت بلدية طهران مبنى البورصة بحضور بعض المسؤولين من البلدية.