باكستان.. قتيلان جراء انفجار مدمر يهز مصنعاً في لاهور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 52 دقيقة

أفادت وسائل إعلام باكستانية بسقوط قتيلين على الأقل جراء انفجار عنيف دوى اليوم الخميس في مصنع للمشروبات في مدينة لاهور شمال شرقي البلاد.

وذكرت وكالة ARY الباكستانية أن انفجار غلاية في مصنع “بينز” ألحق أضرارا شديدة بالمصنع نفسه وبالمباني المجاورة وأودى بحياة شخصين، هما موظف في الموقع ومار، بينما أصيب حارس في المصنع بحروق.

بدورها، أكدت قناة 24NewsHD أن حريقا كبيرا اندلع في المصنع نتيجة للانفجار ما أسفر عن تدمير المبنى بالكامل.

وتداول نشطاء ووسائل إعلام لقطات توثق لحظة الانفجار.