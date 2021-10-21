إصابات كورونا تتجاوز 242 مليون حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2021 11:45 صباحًا

رغم التقدم في عمليات التطعيم، وإجازة الجرعة الثالثة في بعض الدول، إلا أن فيروس كورونا المستجد وسلالاته المتحورة تواصل الانتشار، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 242 مليونا و834 ألفا و42 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و938 ألفا و241 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 220 مليونا و118 ألفا و707 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

رقم قياسي للوفيات في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 15609 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 373 وفاة، وهو أقل عدد وفيات يُسجل في يوم أربعاء منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل 21 مليونا و680488 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 604228 في ثالث أكثر دول العالم تأثرا بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد المصابين والثانية من حيث عدد الوفيات.

ألمانيا تسجل 16077 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و417708 بعد تسجيل 16077 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 94875 بعد تسجيل 67 وفاة جديدة.

الصين تسجل 21 إصابة جديدة

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، بأن البر الرئيسي سجل 21 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، مقارنة مع 30 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 13 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقارنة مع 17 في اليوم السابق.