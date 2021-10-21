المنقوش يؤكد أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا هو امتداد لمخرجات برلين

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الخميس، إن مؤتمر دعم استقرار ليبيا هو امتداد لمؤتمري برلين ولا استقرار لبلد إلا بسيادة كاملة على أراضيه.



وانطلق اليوم الخميس مؤتمر طرابلس لدعم استقرار ليبيا، بمشاركة دولية واسعة.

وللمرة الأولى في منذ إسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، تستضيف ليبيا مؤتمرا دوليا.

ويشارك في "مؤتمر دعم استقرار ليبيا"ممثلون عن عدد من الدول ويهدف لإعطاء دفع للمسار الانتقالي الذي بدأ في مطلع العام الحالي.