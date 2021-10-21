بودن تتحدث هاتفيا اليوم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.. ماذا قالت؟

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

تحدثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، هاتفيا، الخميس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.



وخلال الاتصال، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تهانيه للحكومة الجديدة في تونس، متمنيا أن تكلل أعمالها بالنجاح، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

فيما لفتت بودن إلى "رفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا"، معربة عن أملها في أن تتطور إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين".

كما أعربت رئيسة الحكومة عن استعداد تونس لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للسلطة الليبية، لتحقيق الأهداف المناطة بعهدتها، ولاسيما الوصول إلى إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر/كانون الأول.

من جهته، شدّد الدبيبة على تميز العلاقات القائمة بين ليبيا والجارة تونس، مؤكدا أنها علاقات مثالية، وفق البيان التونسي.

وأكد الدبيبة أن بلاده تقف دائما إلى جانب تونس، مشددا على عمق العلاقة بين البلدين والتي بدأت منذ قرون وجعلت البلدين مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا.

وتستضيف العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، "مؤتمر دعم استقرار ليبيا"، الذي يشارك فيه ممثلون عن عدد من الدول، ويهدف لإعطاء دفعة للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية بالبلاد.