تعرف على طريقة تثبيت لعبة فورتنايت في هواتف أندرويد

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

تعاني لعبة فورتنايت (Fortnite) كثيرا مع متاجر التطبيقات الخاصة بالهواتف، وذلك لأن اللعبة غير متاحة للتثبيت عبر متجر جوجل بلاي.



وهو الأمر الذي برره الرئيس التنفيذي لشركة أيبك صاحبة لعبة فورتنايت بأنهم لا يرغبون في دفعه نسبة 30٪ إلى جوجل أو أي شركة أخرى.

وهو تقريبا نفس الوضع مع أب ستور حيث تخوض شركة أيبك نزاعا قضائيا مع عملاق التكنولوجيا أبل بعد قرار الأخيرة حذف لعبة فورتنايت من متجرها، بدعوى قيام أبيك بالاحتيال على نظام أب ستور الذي يضمن حصول أبل على عمولة مقابل الإيرادات التي تحققها أبيك من اللعبة.

لذا فأن على الراغب في تثبيت اللعبة القيام بعدة خطوات من أجل الاستمتاع باللعب بها.

وكانت لعبة فورتنايت حصرية لأجهزة سامسونج فقط، حيث أقامت أيبك عقدا ترويجيا مع سامسونج في 2018 لتسهل إطلاق Galaxy S9.

وكنت تحتاج للتسجيل في قائمة انتظار طويلة حتى تتمكن من تثبيت اللعبة في هواتف أندرويد الأخرى، لذلك كنت تنتظر كثيرا حتى يصل دورك، بحسب موقع ait التقني.

ولكن تغيرت طريقة التثبيت حاليا وأصبحت أكثر سهولة مما مضى، وتستطيع تثبيت اللعبة عبر أي هاتف أندرويد كما ترغب.

ولكن يجب عليك أن تتجنب متجر جوجل بلاي تماما، لذلك لا تحاول البحث عن اللعبة في المتجر، وذلك لأنك قد تجد لعبا سيئة تقلد اللعبة الأصلية تحت الاسم نفسه، أو قد تجد رسالة من جوجل تخبرك بأن اللعبة غير موجودة.

وبسبب هذه القيود والمشاكل بين جوجل وأيبك، فإنك تحتاج لتثبيت تطبيقين منفصلين عبر موقع الشركة الرسمي.

ويعتبر التطبيق الأول وهو مثبت Fontrinte والتطبيق الثاني وهو اللعبة نفسها التي تقوم بتشغيلها مباشرة، لذا فأنت في حاجة لزيارة موقع الشركة وتثبيتهما عبر موقع Epic Games.

ومن أجل تثبيت التطبيقين، تحتاج بالطبع لتفعيل خاصية تثبيت التطبيقات من خارج جوجل بلاي، وتحتاج لفعل ذلك عبر إعدادات هاتفك قبل الذهاب لموقع لإيبك، ومن ثم توافق على رسالة تثبيت التطبيق التي تظهر لك مباشرة في الشاشة.

وعقب ذلك تجد شاشة جديدة ظهرت لك مع رسوميات فورتنايت وشعارها، وتحتاج هنا أن تضغط تثبيت حتى يتم تثبيت اللعبة نفسها.

وإذا كنت تمتلك هاتف سامسونغ فالأمور قد تكون أسهل قليلا، حيث تحتاج للبحث عن اللعبة عبر متجر جالاكسي للتطبيقات (Galaxy Store) والخاص بهواتف سامسونج.

وبعد ذلك تقوم بتثبيت المثبت عبر هذا المتجر وفتح المثبت لتتمكن من تثبيت اللعبة نفسها كما ترغب في هاتفك.